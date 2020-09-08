РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. Труженице тыла из микрорайона Климовск Подольска вручили подарки от правительства Московской области к 90-летнему юбилею, сообщается на сайте администрации округа.

На днях свое 90-летие отметила труженица тыла в годы Великой Отечественной войны Тамара Киреичева. С этим знаменательным юбилеем ее поздравили замначальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков и начальник климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова.

«Они вручили Киреичевой поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. Желаем Тамаре Киреичевой здоровья, благополучия и добра», - говорится в сообщении.