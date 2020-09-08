РИАМО – 8 сен. Актер Михаил Ефремов, которого осудили на восемь лет колонии за смерть человека в дорожной аварии, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через четыре года или смягчение вида наказания, сообщает ТАСС.

«Ефремов осужден за тяжкое преступление, таким образом, он может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года», - говорится в сообщении.

Если наказание заменят на принудительные работы, то Ефремову необходимо будет провести в колонии не менее трети срока.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Во вторник Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​