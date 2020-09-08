РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 сен. Семичасовой фестиваль «Красногорск – столица рок-н-ролла» состоится в парке «Ивановские пруды» 12 сентября, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Двенадцатого сентября состоится грандиозный фестиваль авторского рока «Красногорск — столица рок-н-ролла IV» резидентов городского сообщества музыкантов «Рокстория». Зрителей ждут семь часов музыки нон-стоп от красногорских команд: Box49, Noir Naive, PostHardPop, The Hoolz, «Американская комедия», Full Madness и «НеКомплект», а также победителей отборочного тура - групп FlacOn, «Неформат» и Олега Рощина», - говорится в сообщении.

Хедлайнером фестиваля 2020 года станет панк-рок команда «СМЕХ» из Истры.

Фестиваль пройдет на площадке «Отражение» в парке «Ивановские пруды» с 15:00 до 22:00. Вход бесплатный.