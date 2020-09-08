РИАМО - 8 сен. Защита собирается обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает ТАСС.

«Будем обжаловать», – сказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Во вторник в Пресненском суде города Москвы Ефремову был вынесен приговор по делу о смертельной аварии на Садовом кольце в столице. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Кроме того, Ефремова лишили водительских прав сроком на три года. Его взяли под стражу в зале суда. Государственных наград, а также звания заслуженного артиста России актера не лишили. ​