РИАМО - 8 сен. На онлайн голосование в рамках муниципальных выборов в Москве зарегистрировались 4 853 избирателя, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«По итогам было подано более пяти тысячи заявок. По результатам проверок служб портала mos.ru и Мосгоризбиркома одобрено 4 853», - отметил Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами.

По его словам, порядка 300 избирателей получили отказ. Большая часть отказов была из-за того, что выборы проходят не целиком в районе Марьино или Бабушкинском, а в определенных границах внутри районов. Граждане, которые подавали заявления хоть и зарегистрированы по постоянному месту жительства в Марьино или в Бабушкинском районе Москвы, но при этом они не попадают в границы данных избирательных округов.

В столице 13 сентября пройдут довыборы муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский. Дистанционное электронное голосование пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.