РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В Ильинском храме подмосковного Подольска 13 сентября проведут богослужение к 25-летнему юбилею возрождения приходской жизни, в 1995 году в храме была образована православная община, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Ильинском храме в деревне Лемешово 13 сентября пройдет торжественное богослужение в честь 25-летия возрождения приходской жизни. Божественную литургию возглавит епископ Видновский Тихон. Начало службы в 9:00. Вход в храм в масках», - говорится в сообщении.

Каменный Ильинский храм в деревне Лемешово был построен в 1753 году. В 1937 году был расстрелян настоятель храма Александр Агафонников, а в 1941 году, незадолго до войны, местный активист разрубил и сжег иконостасы. Храм был закрыт. К середине 90-х годов здание храма представляло печальное зрелище: кровля фронтонов на храме отсутствовала, своды были проломлены в нескольких местах. В 1995 году в Ильинском храме была образована православная община, назначен настоятель Петр Дынников, после чего стали проходить ремонтно-восстановительные работы. 14 октября 2003 года Ильинский храм был освящен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.