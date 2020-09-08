РИАМО - 8 сен. По мнению адвоката Генриха Падвы, приговор актеру Михаилу Ефремову оказался слишком суровым, в этом виноват адвокат артиста Эльман Пашаев, сообщает Nation News.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Судья установил, что медицинская помощь ему не требуется.

«По-моему, наказание чрезмерно суровое — это следствие деятельности его адвоката. Не только из-за адвоката, конечно, и само событие, смерть человека — это ужасно. Но такого сурового наказания он не заслуживает», — сказал Падва.

Он добавил, что надеялся на минимальное наказание.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.​