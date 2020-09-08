РИАМО - 8 сен. За прошедшее лето дорожный патруль помог водителям на столичных дорогах 8 381 раз, сотрудники могут оказать первую помощь пострадавшим или отбуксовать машину, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ежедневно 27 зеленых экипажей патрулируют город и помогают всем, кто попал в беду», - говорится в сообщении.

Сотрудники имеют все необходимое. Они могут помочь оформить европротокол при аварии или отбуксовать машину, а также оказать первую помощь пострадавшим.

Ранее в пресс-службе сообщили, что дорожный патруль ЦОДД с начала этого года помог водителям на дорогах Москвы свыше 15,3 тысячи раз.





