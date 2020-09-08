РИАМО - 8 сен. На станции «Каширская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года не будут останавливаться поезда, которые будут следовать из центра, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Каширская» – кросс-платформенная пересадка Замоскворецкой линии и Большой кольцевой линии (раньше – Каховской). Сейчас на станции планируются работы по ее интеграции в состав Большой кольцевой линии», – говорится в сообщении.

Для этой интеграции необходимо закрыть платформу в сторону станции «Кантемировская». Поезда будут следовать из центра города без остановки на станции «Каширская».

Кроме того, закроются выходы из метро №№1-2. Выходы №№3-4 будут открыты для пассажиров.

Для того, чтобы добраться до «Каширской» из центра, следует проехать мимо нее до станции «Кантемировская», а затем пересесть на поезд, следующий в обратную сторону. Чтобы доехать с «Каширской» на юг, нужно проехать до «Коломенской» и пересесть на поезд в обратную сторону.