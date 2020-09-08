РИАМО - 8 сен. Рядом с поселением Сосенским в новой Москве появится крупный торговый центр с паркингом на крыше, на его фасадах установят перфорированные листы из металла с разными изображениями и геометрическим принтом из треугольников, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В отделке второго этажа будут использоваться панели под натуральный камень. С трех сторон предусмотрены места для медиа-экранов и рекламных вывесок», - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он отметил, что размещение паркинга на крыше - отличительная особенность этого торгового центра. Она позволяет задействовать все пространство крыши и сэкономить место на прилегающем участке.

Центр расположится в районе поселка Коммунарка. Его площадь составит порядка 13 тысяч квадратных метров. В подземном уровне двухэтажного здания разместят торговую галерею и супермаркет, на первом – магазины, кафе, ресторан, на втором – магазины и фудкорт.