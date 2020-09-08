РИАМО - 8 сен. Консоль Xbox Series S будет стоить 299 долларов, это будет самое маленькое по размеру устройство Xbox, сообщает Газета.ru.

Компания Microsoft официально представила бюджетную консоль Xbox Series S – «младшую» модель нового поколения. Это случилось после того, как в интернете появилась инсайдерская информация о приставке.

«Теперь официально! Xbox Series S — производительность нового поколения в самом маленьком Xbox за всю историю. Цена — 299 долларов. Не терпится рассказать вам подробности! Скоро. Обещаем», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Xbox.

На фото видно, что корпус Xbox Series S очень узкий. Кроме того, заметно, что у устройства нет привода для дисков. Скорее всего, гаджет будет использоваться геймерами горизонтально. ​