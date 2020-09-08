РИАМО - 8 сен. Аппарат бизнес-омбудсмена столицы получил 2,6 тысячи обращений от предпринимателей, связанных с последствиями пандемии, аппарат омбудсмена активно участвовал в разработке мер поддержки бизнеса, сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«На сегодня мы уже получили 2,6 тысячи обращений предпринимателей и их отраслевых отделений, связанных с пандемией, ограничительными мерами и кризисом, касательно мер поддержки бизнеса», - сказала Минеева.

Она добавила, что аппарат уполномоченного принимал активное участие в формировании пакетов мер поддержки.

Представители бизнеса столицы уже получили финансовую поддержку в размере 1,3 миллиарда рублей, 5,4 тысячи городских компаний также намерены воспользоваться продлением заявочной кампании на получение поддержки.