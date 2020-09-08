РИАМО - 8 сен. 167 аварий произошло в Москве по вине пьяных водителей с начала 2020 года, в них погибли 26 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Кроме того, 214 человек были травмированы и оказались в больнице.

«Пожалуйста, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Это может стоить вашей жизни и жизней других людей», – уточняется в сообщении.

За данные нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственности, в соответствии с действующим законодательством.