РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В подмосковном Подольске начался Осенний чемпионат по футболу дворовых команд, в нем принимают участие 23 команды, суперфинал пройдет 20 сентября в СК «Труд», сообщается в группе «МУП «Водоканал» г. Подольска» в соцсети «ВКонтаке».

В Подольске на стадионе школы №24 состоялось торжественное открытие Осеннего чемпионата дворовых команд до 14, 16 и 20 лет. На нем вручили сертификаты выпускникам Школы футбольного арбитра Подольской федерации футбола (ПФФ). Выпускники получили право судить мероприятия ПФФ, а также пройти дальнейшее обучение в Федерации футбола Московской области. В мероприятии приняли участие председатель судейского комитета ПФФ Сергей Мартынов и председатель профсоюзного комитета МУП «Водоканал» Николай Андреев.

«Турнир пройдет в течение трех-четырех игровых выходных. Ежегодно собирается более 60 дворовых команд со всех районов Подольска. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией количество участников ограничат 23 командами. Чемпионат дворовых команд ориентирован на детей, не занимающихся футболом профессионально. Турнир бесплатный, в том числе благодаря многолетней поддержке МУП «Водоканал», фонда «Наследие» и администрации Подольска. Суперфинал запланировали на 20 сентября на главном стадионе Подольска - в СК «Труд», - говорится в сообщении.

Почетные гости пожелали футболистам совершенствовать свое мастерство, ощущать радость побед и проживать горечь поражений. Просто любить футбол за то, что он есть.

Андреев отметил, что игра в мяч во дворе часто перерастает в нечто большее, собираются целые футбольные команды. Азарт в глазах, неподдельное искреннее отношение к любимому делу приводят к ярким победам.

Осенний чемпионат дворовых команд Подольска до 14, 16 и 20 лет проходит с 2011 года. Старт чемпионата совпадает с началом учебного года.