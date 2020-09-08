РИАМО - 8 сен. В Московской области до конца вторника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение действует до 00:00 9 сентября. Местами в Шатуре и Кашире возможен четвертый класс горимости.

Во вторник в столичный регион пришло похолодание. Максимальная температура воздуха в Москве во вторник достигнет 19 градусов тепла, а в Подмосковье - 21 градус тепла.