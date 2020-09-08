РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 сен. Сотрудники полиции задержали женщину, которая украла у жительницы подмосковных Люберец украшения на сумму более 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 69-летней местной жительницы о том, что у нее из частного дома, расположенного в поселке Томилино, похищено более 30 наименований золотых изделий. Общий материальный ущерб составил более 700 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержана 30-летняя женщина, которая работала у заявительницы домработницей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, установлено, что злоумышленница успела сбыть в ломбард некоторые золотые предметы, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Люберецким городским судом Московской области в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.