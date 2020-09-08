РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 сен. Жителям подмосковного Красногорска предлагают принять участие в опросе, нужна ли дератизация в экопарке «Губайловский», сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, после публикации новости о том, что около болота в экопарке «Губайловский» запланировано проведение дератизации (уничтожение крыс), мы получили большое количество сообщений как «за», так и «против» этой процедуры. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших жителей, поэтому на данный момент работы не проводятся до окончательного решения, которое примете вы», - говорится в сообщении.

Все неравнодушные жители округа до 9 сентября включительно могут принять участие в опросе. Оставить свое мнение по вопросу дератизации можно в паблике МАУК «Парки Красногорска» во «ВКонтакте» и Instagram.

Кроме того, ящик для анкет по опросу установили возле домика хранителя парка в самом экопарке «Губайловский».