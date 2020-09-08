Три года назад в Москве появился уникальный пешеходный маршрут, по которому можно обойти всю столицу через зеленые зоны с минимальными переходами по городским улицам. Его протяженность – более 160 километров. В июле 2020 года ультрамарафонец Иван Заборский поставил рекорд, пробежав «Зеленое Кольцо Москвы» всего лишь за 16 часов 57 минут. Каково бегать на сверхдлинные дистанции, как подготовиться к ультрамарафону и в чем особенности нового маршрута по паркам столицы, выяснил обозреватель РИАМО.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>

Все парки – за одну пробежку

фото предоставлено Иваном Заборским фото предоставлено Иваном Заборским 1 из 2

Мне 33 года, и я не профессиональный спортсмен, а бегун-любитель. Я работаю старшим казначеем в компании Fix Price, бегом занимаюсь в свободное время. Целенаправленно начал занятия в 2014 году – именно тогда я впервые поучаствовал в 13-часовом забеге, затем перешел на более длинные дистанции. С 2016 года я езжу в Грецию, чтобы поучаствовать в историческом ультрамарафоне длиной в 246 километров из Афин в Спарту. С тех пор я финишировал уже 4 раза, мое лучшее время – 25 часов 36 минут. Самый длинный ультрамарафон, в котором мне доводилось участвовать, – из Милана в Сан-Ремо длиной 285 километров. В 2018 году я преодолел его за 29 часов 46 минут, поставив рекорд.

Обычно моя подготовка к ультрамарафонам проходила на достаточно ограниченном пространстве по одному и тому же маршруту. С одной стороны, это удобно, так как всегда знаешь, где можно попить воды, поесть, вернуться домой. В этом году с увеличением километража длительных тренировок мне захотелось расширить географию своих пробежек. «Зеленое Кольцо» привлекло меня своей дистанцией и структурой. Это круговой маршрут, охватывающий практически все парки столицы. Он позволяет увидеть Москву не из окна автомобиля, а изнутри и в полной мере насладиться ее красотами.

В «Зеленом Кольце Москвы» – 163 км. Я не шел целенаправленно на рекорд, но так получилось, что пробежал кольцо за 16 часов 57 минут. Как сказал создатель маршрута Александр Советов, это самое короткое время.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>

В одиночку и группами

фото предоставлено Иваном Заборским

«Зеленое Кольцо Москвы» – очень интересный маршрут, но, если нет опыта, преодолеть его за один раз будет непросто. Его главное преимущество – огромное количество парков и достопримечательностей на пути. Часто бывает сложно выбраться в соседний район города погулять, а тут за ограниченный промежуток времени ты посещаешь практически все зеленые зоны Москвы.

Перегоны между парками небольшие, маршруты вполне пробегаемы. Встречаются на пути и подземные переходы, но без них не обойтись – это перемычки между зелеными скверами. По «Зеленому Кольцу» можно ходить, бегать в одиночку и группами, ездить на велосипеде. Для начинающих удобно разбивать этот маршрут на кусочки по 5–50 километров и проходить или пробегать его постепенно. Очень интересно бегать здесь группами – можно не только полюбоваться прекрасными видами, но и поговорить.

Мода на бег: зачем участвовать в командных полумарафонах>>

Без фонтанчиков, но с газировкой

Я стартовал с рассветом и финишировал до заката, поэтому фонарик с собой не брал. Оделся легко, потому что собирался бежать в средне-высоком темпе и не должен был замерзнуть. В рюкзак положил телефон, деньги, бутылочку воды и пять тюбиков спортивных гелей по 400 калорий каждый. Они и стали моим рационом на сутки.

Во время пробежки выяснилось, что из-за пандемии в парках отключили питьевые фонтанчики. Пришлось пополнять запасы воды по пути в магазинчиках, что оказалось не очень удобным – в некоторых были очереди из отдыхающих либо нельзя было оплачивать карточкой.

Также я покупал по пути газировку, колу и квас. Порой спортсмены употребляют «вредные» сладкие напитки, когда падает энергия, и хочется разнообразия.

Подмосковный пауэрлифтер Валерий Быстров: как в 78 лет чувствовать себя на 35>>

Способ переформатировать жизнь

фото предоставлено Иваном Заборским

Меня часто спрашивают, для чего ультрамарафонцы бегут такие длительные изматывающие дистанции. На самом деле, у каждого человека своя причина. Для кого-то это способ встряхнуться, доказать что-то себе, переформатировать жизнь. Кто-то борется с болезнью и, ставя организм на предел возможного, проверяет, на что тот способен. Кто-то стремится поставить рекорд. Мне же бегать просто нравится. Это интересно и не требует особых финансовых вложений – достаточно только желания и кроссовок.

А еще ты ведь не просто бежишь, но открываешь для себя новые места, знакомишься с окружающим миром и людьми. Если в коротких забегах бегут на результат, то в ультрамарафонах на 100, 200 километров и больше – формат другой. Суточные забеги всегда про преодоление – себя, обстоятельств, судьбы. Люди переходят в таких забегах на взаимовыручку, находят друзей, единомышленников, компаньонов.

Бег на 24 часа – это не только про физические способности, но и про психологические. Без умения договариваться с самим собой и с окружающими ничего не получится.

40 лет под землей: машинист Московского метро о командировках на другую ветку и умении тормозить>>

Сюда всегда возвращаются

фото предоставлено Иваном Заборским фото предоставлено Иваном Заборским 1 из 2

Одно дело бегать по городу, уворачиваясь от прохожих, а другое – в парке, наслаждаясь тишиной, пением птиц и свежим воздухом. Пробежав «Зеленое Кольцо Москвы», я отметил для себя места, в которые обязательно вернусь, чтобы прогуляться и насладиться их красотой не спеша. Случались в дороге и необычные встречи, например, в парке Лосиный остров я встретил лося, а районе Строгино – лису.

Будет здорово, если «Зеленое Кольцо Москвы» станет официальным беговым треком, и за ним будет следить государство. Очень хочется, чтобы этот прекрасный маршрут обрел известность за рубежом и однажды принял у себя спортсменов со всего мира.

Эко‑отель из сена и крестьянский быт: как устроен сельский туризм в Подмосковье>>