РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 сен. В городском округе Мытищи 12 блокадников приняли участие в возложении цветов у мемориального комплекса «Вечный огонь» и памятника «Землякам-мытищинцам во славу их ратного и трудового подвига» по случаю даты начала блокады Ленинграда, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Мероприятие посвящено началу блокады города-героя Ленинграда. Независимо от дня недели, всегда 8 сентября члены мытищинской общественной организации «Блокадники города-героя Ленинграда» собираются у памятника «Землякам-мытищинцам во славу их ратного и трудового подвига» и возлагают цветы», - сказала специалист управления по социальной политике горокруга Маргарита Кошелева.

Она отметила, что место для возложения цветов выбрано не случайно, там находится земля с Пискаревского мемориального кладбища, расположенного в Санкт-Петербурге.