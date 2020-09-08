РИАМО - 8 сен. Одиннадцатого сентября Герману Титову, второму человеку в мире, совершившему орбитальный космический полет, исполнилось бы 85 лет, в честь этого на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия: встреча с космонавтами, бесплатные показы документального фильма и экскурсии, говорится с сообщении пресс-службы выставки.

О достижениях Титова расскажут в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

«Да, он был не первым на орбите, не первым в открытом космосе, но список его достижений с приставкой «самый» огромен, а его первый в истории суточный орбитальный полет заложил основу всей пилотируемой космонавтики», - сказал президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин.

Побывать на всех мероприятиях можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

В целях безопасности посетителей рассадят с соблюдением социальной дистанции.

В полдень в конгресс-зале центра Герой России Федор Юрчихин, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Александров и вице-президент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Валерий Меньшиков расскажут гостям о пути Титова в профессию, особенностях его подготовки к легендарному суточному полету и самой экспедиции.

В 14:00 в конгресс-зале и в 18:00 в лектории «Кулибин Про» покажут документальный фильм «Герман Титов: первый — второй». Зрители увидят редкие архивные кадры его подготовки и полета, услышат воспоминания коллег, друзей и членов семьи.



В 15:00, 17:00 и 19:00 можно будет присоединиться к тематическому туру «Время первых» по масштабной экспозиции центра. Экскурсовод расскажет о первом отряде космонавтов, в который входил Титов. Участники увидят экспонаты, связанные с его космической экспедицией, — макеты корабля «Восток» и скафандра СК-1, а также узнают много интересных фактов.