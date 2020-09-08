РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 сен. Монтаж спортивной площадки и сцены в детском городке «Сказочный» в подмосковном Красногорске планируют завершить в начале октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В детском городке «Сказочный» продолжается благоустройство. Сейчас полным ходом идет благоустройство спортивной площадки и сцены. Завершить их монтаж планируется в начале октября», – говорится в сообщении.

Назначение и размер площадок не изменится.

«Уже завершено устройство навеса – мастерской, установлен фонтан, огражден хозяйственный блок», – добавляется в материале.

Ход работ в ежедневном режиме контролирует руководство МАУК «Парки Красногорска».