РИАМО – 8 сен. Ученые выяснили, что уровень метаболитов витамина D в организме мужчин соотносится с риском ранней смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследования прошли 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Специалисты учитывали их возраст, индекс массы тела, пристрастие подопытных к курению и их собственную оценку самочувствия.

«В результате стало известно, что уровень метаболитов (витамина D - ред.) соотносится с риском ранней смерти. Однако предсказать будущие проблемы со здоровьем с большой вероятностью можно только по свободному 25-гидроксивитамину D», - говорится в сообщении.

Полученные данные подтвердили отрицательное влияние дефицита витамина D на общее состояние здоровья. Однако лежащие в основе этого взаимодействия механизмы остаются неопределенными.​