РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В Подольске годовой план по устранению ям во дворах выполнен на 99%, всего устранили 5 204 ямы из 5 283 зарегистрированных, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«С марта в Подмосковье ведутся масштабные работы по устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах. Всего во дворах Московской области зарегистрировано 158 439 ям. На сегодняшний день устранено 118 100 ям. В городском округе Подольск годовой план по ремонту ям во дворах выполнен на 99%. Зарегистрировано 5 283, устранено – 5 204», – говорится в сообщении.

Все работы завершатся до 1 октября.

«Мы оцифровали ямы совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы. Активное проведение ямочного ремонта и комплексного благоустройства дворовых территорий формирует позитивную динамику по снижению количества обращений жителей. Так, за 2 квартал 2020 года количество обращений по категории «ямы во дворах» снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В приоритетном порядке устраняют дефекты асфальтового покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривает ремонт покрытий и замену элементов, поврежденных в процессе эксплуатации.