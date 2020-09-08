РИАМО - 8 сен. С начала этого года в Систему-112 Подмосковья поступило более 700 тысяч вызовов, адресованных полиции и ГИБДД, операторы службы спасения работают в тесном контакте с правоохранителями, говорится в сообщении пресс-службы Системы-112 Московской области.

«Основная цель Системы-112 Московской области – сокращение времени комплексного реагирования всех необходимых экстренных служб на различные происшествия. Возможности Системы-112 позволяют в режиме «одного окна» вызвать сразу несколько оперативных служб, как в случае с крупными ДТП. Это значительно ускоряет процесс обработки вызова, уменьшает время прибытия специалистов на происшествия и увеличивает шансы на спасение людей», - отмечает оператор Системы-112 Галина Кубеко.

Многие люди, попавшие даже в небольшое ДТП, теряются, начинают паниковать, так как не знают, как им действовать в таких ситуациях. Операторы Системы-112 связывают заявителей с центрами помощи при ДТП, где им помогают оперативно оформить евро-протокол.

Так, на сегодняшний день по индексу ДТП без пострадавших оформили более 2 тысяч евро-протоколов. Более 7 тысяч вызовов передано в ГИБДД, порядка 13 тысяч вызовов передано диспетчерам «Центра безопасности дорожного движения Московской области».

Благодаря такой работе, количество выездов сотрудников на ДТП существенно сократилось. Также этот подход позволил высвободить экипажи ДПС для исполнения ими непосредственных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения.