РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. Регоператор ООО «МСК-НТ» вывез из Подольска более 300 литров пластиковых крышечек в рамках акции «Добрые крышечки», всего в округе пять пунктов приема крышечек, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Очередную партию «Добрых крышечек» объемом более 300 литров вывез региональный оператор ООО «МСК-НТ» с территорий торговых центров «Леруа Мерлен» и «Капитолий». Являясь официальным партнером акции «Добрые крышечки», организованной фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», ООО «МСК-НТ» оказывает всестороннюю поддержку проекту», - говорится в сообщении.

Всего в Чеховском кластере региональный оператор организовал 17 точек приема полезного вторсырья, непосредственно в Подольске - пять.

После транспортировки накопленного пластика на переработку все вырученные средства регоператор направил на приобретение детских инвалидных колясок.

Участники мероприятия оказывают помощь нуждающимся и содействуют сохранению экологической чистоты региона. Каждая партия отправленного на переработку вторсырья снижает нагрузку на полигоны ТКО. Акция «Добрые крышечки» также способствует увеличению числа сторонников раздельного сбора отходов в Московской области.

Присоединиться к акции не сложно. Для этого нужно собирать пластиковые крышечки, а затем сдавать их в официальные места сбора. В Подольске установили пять контейнеров для сбора «Добрых крышечек» по адресам: офис компании ООО «МСК-НТ» на проспекте Ленина, 97; гипермаркет «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск, улица Молодежная, 15; ТЦ «Капитолий, улица Большая Серпуховская, 45; детский сад №16 «Колокольчик», улица Мраморная, 8; Дубровицкая школа в поселке Дубровицы, дом №48.