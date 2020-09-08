РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В Подольске создали более 2,5 тысячи новых рабочих мест с начала 2020 года, всего за последние пять лет в округе появилось свыше 15 тысяч новых рабочих мест, сообщил на конференции ЗАО «Электропровод» начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Иван Шляхтин.

«В экономике округа занято свыше 155 тысяч человек, что составляет 83% трудоспособного населения. С начала года уже создано более 2,5 тысячи новых рабочих мест, что положительным образом влияет на уровень безработицы. За последние 5 лет в Подольске было создано более 15 тысяч новых рабочих мест. А по итогам 6 месяцев 2020 года средняя заработная плата в крупных и средних организациях составила 60 787 рублей. Самый высокий уровень средней заработной платы отмечен в сфере профессиональной, научной и технической деятельности», - сказал Шляхтин.

Он отметил, что более 2,4 тысячи человек трудятся на предприятиях кабельной промышленности Подольска. Такие предприятия вносят существенный вклад в наполнение консолидированного бюджета Московской области. Так, за 2019 год бюджет пополнился на 433 миллиона рублей.

В настоящее время в округе реализуется 65 инвестиционных проектов на общую сумму 71 миллиард рублей. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования за январь-август текущего года составил 20,9 миллиарда рублей.