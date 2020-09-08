РИАМО - 8 сен. Российский врач-иммунолог Анатолий Суслов заявил, что вирусная угроза нарастает, к напряжению придется привыкнуть, сообщает Nation News.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявил, что болезни были и являются частью жизни, поэтому нужно быть готовыми к началу новой пандемии,

«Коронавирус сам по себе склонен к мутации и уже известно несколько вариантов с разной степенью агрессивности. Сейчас так получилось, что путешествия людей по всему миру сократились, а так-то все экзотические вирусы типа Эболы тоже могут двигаться и переноситься достаточно легко. Так что вирусная угроза только нарастает и к этому напряжению нужно привыкнуть», – сказал Суслов.

Он также отметил, что разработка препаратов широкого спектра поможет лучше бороться с пандемией в будущем.

«Такое лекарство стимулирует иммунитет и вообще защитные механизмы организма в целом. Это направление, которое зародилось у нас в России и успешно действовало последние десятилетия. В целом на ранних стадиях необходимо использовать противовирусные препараты широкого спектра действия. И вот эта идеология все более будет развиваться», – резюмировал Суслов.​

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8 СЕНТЯБРЯ

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