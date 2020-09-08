РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. В подмосковных Люберцах в рамках акции «Посади свое дерево» планируется высадить порядка 16 тысяч саженцев сосны, сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.

Во вторник в деревне Лукьяновка прошла акция «Посади свое дерево». На акции присутствовал глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Акция «Посади свое дерево» проходит ежегодно в Люберцах, на сегодняшний день мы засаживаем около 4 гектаров лесного массива. Предполагается высадить порядка 16 тысяч саженцев сосны. С учетом пандемии, к сожалению, у нас ограниченное количество участников. Однако около 50 человек активных жителей сегодня здесь», - сказала Степанова.

По словам Ружицкого, в идеальном варианте эту акцию хотелось бы провести масштабнее.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Московской области с 7 по 30 сентября. Каждый желающий может принять участие.