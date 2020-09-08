РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. В Подольске на шести троллейбусах разместили символику 75-летия атомной промышленности, праздничное оформление оставят до конца сентября, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы ПАО «ЗиО-Подольск».

«В сентябре на городские маршруты Подольска в честь празднования 75-летия атомной промышленности вышли шесть троллейбусов с юбилейной символикой, по два от каждого завода. Инициатива оформить городской транспорт принадлежит трем предприятиям госкорпорации «Росатом», работающим на территории городского округа Подольск: ПАО «ЗиО-Подольск», АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ». Таким образом они решили проинформировать жителей округа о юбилее одной из ключевых отраслей экономики страны, популяризации профессий, востребованных в машиностроении и атомной энергетике», - сказала сотрудница.

Также в рамках мероприятий празднования 75-летия атомной промышленности 17 сентября в Подольском краеведческом музее откроют совместную выставочную экспозицию этих организаций. Посетители смогут познакомиться с историей и достижениями предприятий госкорпорации «Росатом», узнать о современных разработках и перспективных направлениях деятельности.

Выставочная экспозиция, посвященная 75-летию российской атомной промышленности, объединит три крупных организации города Подольска, которые единой командой в постоянном сотрудничестве реализуют стратегические задачи госкорпорации «Росатом» и эффективно работают. При этом большое внимание уделяют расширению профессиональных возможностей сотрудников, подготовке новых кадров для достойного продолжения дела старших поколений атомщиков.