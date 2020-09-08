РИАМО - 8 сен. Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, сообщает РИА Новости.​

Актер обвинялся по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии и лишение прав на три года после освобождения.

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Абрамова.

По гражданскому иску сына погибшего суд взыскал с артиста 800 тысяч рублей. Жена Захарова, его брат и сын подали символические иски на один рубль. Защита заявила о том, что иски были выплачены.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков. ​

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