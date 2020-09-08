РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Сотрудников завода «Электропровод» Подольска наградили медалями «За безупречную службу» к 235-летию предприятия, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

ЗАО «Электропровод» во вторник отметило 235-летний юбилей. Торжественная конференция, посвященная годовщине создания, проходила на территории завода. В ней приняли участие представители различных предприятий, а от имени главы округа Николая Пестова руководство и сотрудников «Электропровода» поздравил начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации Подольска Иван Шляхтин.

«За каждым успешным предприятием стоят, прежде всего, люди – руководители, рабочие, которые изготавливают продукцию. Поэтому хочу пожелать предприятию процветания, благополучия, увеличения оборотов и прибыли. А также, чтобы предприятие росло и развивалось», – сказал Шляхтин.

Традиционно в рамках мероприятия прошло и награждение выдающихся сотрудников. Так, почетной грамотой от министерства промышленности и торговли РФ наградили коммерческого директора Максима Дуйнова. Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 1 степени наградили главного инженера Антона Акимова и плотника Евгения Викулина. Медалью «За безупречную службу» 2 степени наградили начальника цеха №2 Константина Киреева. Медалью «За безупречную службу» 3 степени – начальника цеха №5 Игоря Рыбакова. Нагрудным знаком «Заслуженный работник кабельной промышленности» наградили начальника транспортного цеха Игоря Пономарева, опрессовщиков кабелей и проводов Юрия Загороднева и Ирину Климову.

Помимо этого, сотрудников предприятия наградили почетными грамотами и благодарностями, а ветеранам вручили памятные подарки.