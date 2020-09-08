РИАМО - 8 сен. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open), сообщает Газета.ru.



В матче 1/8 финала турнира Андрей Рублев обошел итальянца Маттео Берреттини.



«Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина», - говорится в сообщении.



Отметим, что россиянин уже во второй раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Впервые это случилось три года назад.​