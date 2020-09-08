РИАМО - 8 сен. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту гибели на пожаре 14-летней девочки в Чехове, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел во вторник в летнем доме на территории частного домовладения в деревне Бершово городского округа Чехов.

«Предварительно установлено, что погибшая накануне приехала на дачу к бабушке и дедушке, где осталась ночевать в летнем доме», – уточняется в сообщении.

Подмосковные следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Теперь ведется опрос очевидцев, устанавливается очаг и причины возникновения возгорания, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.