РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 сен. Компания ОАО «РЖД» получила штраф в размере 200 тысяч рублей за навалы строительных и коммунальных отходов вблизи железнодорожной станции Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура направила в Минэкологии материалы административного расследования, проведенного в Мытищах. В ходе осмотра земельного участка, расположенного в полосе отвода железной дороги вблизи станции Мытищи, сотрудники прокуратуры зафиксировали большие навалы строительных и коммунальных отходов, включая утильные автошины.

«Протокол об административном правонарушении был передан в Минэкологии для принятия решения о наказании. Захламленный земельный участок передан Росимуществом в аренду ОАО «РЖД». Поскольку арендатор земель обязан следить за их состоянием и не допускать порчи, инспекторы эконадзора оштрафовали компанию на 200 тысяч рублей. Устранение нарушения находится на контроле прокуратуры», - говорится в сообщении.

Минэкологии напоминает: места временного накопления отходов должны иметь твердое покрытие, ограждение и навес, а также автономную систему ливнестоков.