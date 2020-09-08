РИАМО - 8 сен. От менингококковой инфекции до конца 2020 года в Москве планируют привить около 177 тысяч человек, заявила замглавного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова.

В 2019 году в столице зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией почти на 30%. У детей до 17 лет показатель вырос на 6,5%, у взрослых — в 1,5 раза, по совокупному населению — на 27,9%.

«С ростом заболеваемости департаментом здравоохранения было закуплено дополнительное число вакцин. В 2020 году закуплено 200 тысяч доз. С 2018 года количество прививаемых детей значительно увеличилось. К концу 2020 года мы планируем привить 177 тысяч», - сказала Большакова.

Она отметила, что прививка входит в региональный календарь.

«В этом году плановая вакцинация не проводилась, что может привести к вспышкам инфекций, <...> поэтому ни в коем случае нельзя прекращать плановую вакцинацию», - заключила Большакова.