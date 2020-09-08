Тверской район, расположенный в Центральном административном округе, принято считать сердцем Москвы. Кремлевское великолепие, богатая история, развитая инфраструктура и бурная ночная жизнь сделали его желанным местам для всех слоев населения: от тусовщиков до маргиналов, от шопоголиков до интеллигенции. Жители столицы рассказали РИАМО, сколько стоит жизнь в одной из самых элитных частей города и чего может не хватать в самом сердце столицы.

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Район с историей

Тверской район всегда был историческим центром Москвы и постоянно эволюционировал. Свое название он получил от главной улицы столицы – Тверской, пролегающей от Кремля до Садового кольца, которая представляет собой нарядную вереницу домов и магазинов с роскошной отделкой. Сравниться с ней по популярности может разве что знаменитый Арбат.

Еще со времен Ивана Калиты здесь пролегала торговая дорога в Тверь. В XVI веке по ней шли в Ливонские походы рати Ивана Грозного, а позже неподалеку возникла Тверская-Ямская слобода. Несколько столетий на Тверской улице традиционно проходили торжественные шествия в честь монарших особ, которые ехали на коронацию из Северной столицы.

«Как по мне, история нашего района неотделима от истории всей Москвы, ведь он такой большой! Куда ни глянь – каждый найдет себе занятие по душе. Если многим приходится ездить по всему городу в поисках достопримечательностей, то у ребят из Тверского все под рукой», – рассказывает местная жительница Галина.

На сегодняшний день Тверской район является самой перспективной частью мегаполиса, чем, несомненно, обязан Кремлю, расположенному на его территории и привлекающему сюда застройщиков, бизнесменов и туристов.

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Элитные комплексы и опасные дворы

сайт мэра Москвы

Дорогое жилье, представленное в районе, удивительно разнообразно: от зданий, построенных для советской элиты в сталинский и брежневский периоды, до модных клубных домов. Из новых проектов риелторы выделяют жилые комплексы «Итальянский квартал» и Green Рlaza. Большинство людей однако предпочитают снимать квартиры или ищут вторичное жилье.

Изюминкой Тверского можно назвать необычные объекты реконструкции. Например, проект Depre Loft подарил вторую жизнь французскому винному дому Депре 1902 года, St. Nickolas – Шереметьевскому подворью, а корпус Heritage в ЖК «Реномэ» является реконструкцией исторического корпуса кондитерской фабрики XIX века.

«Цены на квартиры в элитных комплексах достигают сотен миллионов рублей. Моя подруга снимала такую неподалеку от Лубянки. При этом у нее был дворецкий, как в фильмах про Бэтмена, одежда от-кутюр, деньги на карманные расходы, позволяющие покупать в месяц по машине, и такие же соседи», – рассказывает 33-летняя Ольга.

При этом некоторые улицы ведут в совершенно другой мир с кварталами обычных панельных домов. По словам местных жителей, жилье в переулках более камерное, здесь уютнее и тише, насколько это вообще применимо к центру Москвы. Многие дворы закрыты, а пространство вокруг них ухоженное, с аккуратными скамейками и цветущими клумбами.

«Когда-то мой дом был доходным, а при советской власти квартиры превратились в коммунальные, но выкупают их разные люди. Рядом с тобой может жить и бизнесмен, и пенсионер, и простые работяги», – рассказывает жительница Дария.

Но есть и места с не самой лучшей репутацией, располагающиеся ближе к окраинам района. По словам 36-летнего Виктора, его дом – скорее «двор» района, нежели фасад.

«Сейчас в Тверском спокойно: в 90-х криминала, конечно, было больше. Но полиции на окраине, в отличии от безопасного центра, мало. Если двор не огорожен или сломан домофон – можно ждать «в гости» сомнительные компании и закладчиков», – добавляет местный житель.

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Красная площадь и 17 церквей

В Тверском районе расположены самые яркие достопримечательности, что делает его богатейшим культурным местом Москвы. В первую очередь это Красная площадь, Московский Кремль и храм Василия Блаженного, не понаслышке известные во всем мире.

Кроме того, на территории района расположены целых 19 театров, открытых для посещения (в том числе Большой и Малый) и 17 действующих церквей. Например, церковь Рождества Богородицы в начале улицы Малая Дмитровка – известный памятник русской архитектуры и образец каменного шатрового зодчества.

«Я встречаю на улицах множество иностранцев, которые поражены красотой нашего города и буквально не выпускают из рук телефонов, делая селфи. Да и сам я, сколько бы ни жил здесь, остаюсь верным традиции каждую зиму посещать Новогоднюю ярмарку на Красной площади, попивая глинтвейн. Это волшебное зрелище, которое нужно увидеть хотя бы раз в жизни!» – уверен проживающий неподалеку Алексей.

Еще одно знаковое место – здание Моссовета, а ныне мэрия. Оно было построено еще в 1782 году для графа Чернышева. На площади перед ним к 800-летию основания Москвы был возведен памятник основателю города – Юрию Долгорукому. Его соседи по району – памятники Кириллу и Мефодию, Александру Сергеевичу Пушкину.

А вот в зелени улицы района не особенно утопают. По словам местных, густые насаждения стоит искать в известных садах вроде «Эрмитажа» и «Аквариума», а вот в «каменном» центре с этим все не так радужно. Кроме того, жители считают, что здесь не совсем удачно организованы велодорожки, на которые частенько наезжают таксисты.

Местная жительница Лидия отмечает: «Из-за огромного наплыва машин и нескольких промышленных предприятий воздух тут не самый чистый, и экология не так хороша, как хотелось бы, но лично для меня прочие плюсы района все окупают».

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Бизнесмены на «Бентли» и студенты

Тверской район примечателен тем, что «дневное» население района почти в 8 раз превышает по количеству постоянное, поскольку сюда стекаются гости со всех частей Москвы. Жизнь в районе не стоит на месте: по улицам всегда бежит народ.

Чуть ли не половина прохожих – сотрудники офисов и бизнес-центров, которые просто приезжают сюда на работу. Их количество значительно превышает число местных. Специально для них организованы кафешки быстрого, а кое-где и полезного питания, разбросаны многочисленные кофейни вроде Starbucks. Процветают здесь салоны красоты, фитнес-центры и частные больницы с медцентрами на случай внезапных недомоганий.

Влияние контингента отражается и на стоимости: к примеру, цены на еду в Тверском районе значительно выше, чем в других столичных районах, даже в рядовых продуктовых. К слову, бюджетных сетевых магазинов в сравнении с другими районами тут явно меньше, а вот дорогие магазины вроде «Азбуки Вкуса» с винами, деликатесами и тропическими фруктами – нередкое явление.

«На улицах можно увидеть бизнесменов в дорогих костюмах, которые садятся в свои «Бентли», и их жен, но также тут множество офисных клерков и приезжих студентов. Некоторые люди, выбирающиеся в центр погулять, считают, что тут нужно ходить чуть ли не в вечерних платьях. Если, по их мнению, ты не так одет, продемонстрируют свои «фи», – поясняет Лидия.

С образованием в районе тоже нет проблем: здесь расположено несколько университетов, в числе которых Российский государственный гуманитарный и Российский химико-технологический имени Менделеева, училища и несколько школ. Поэтому еще одна популярная категория прохожих – молодежь, которая спешит на учебу или просто выбралась компанией на отдых в центр.

«Основной бич – это приезжие погулять из других районов. Среди них не только приличные люди, но и любители «дворовых» заведений и магазинов, которые можно найти при должном старании. Такие нередко шумят, напиваются и располагаются на детских площадках, гадят в кустах и на стены подъездов», – рассказывает Дария.

«Китай-город», бутики и библиотеки

К другим достоинствам района стоит отнести развитую транспортную сеть. Тверская улица, переходящая в Ленинградское шоссе, Садовое и Бульварные кольца – самые известные его магистрали, обеспечивающие быстрый доступ в любую часть столицы и на самые престижные загородные направления.

В Тверском расположено целых 16 станций метро, также здесь ходят по расписанию автобусы, но в час пик их пассажирам и владельцам автомобилей придется непросто из-за пробок. Кроме того, могут возникнуть трудности с поиском паковочных мест.

Жалуются местные жители и на маргинальных личностей, которых здесь можно встретить.

«Неприятно, что у некоторых станций собираются бомжи ради обогрева. Не самый приятный контингент бывает и у Белорусского вокзала. Но в целом люди ведут себя прилично», – делится Дария.

Расположенные сравнительно близко друг от друга станции метро выходят в уголки района, которые открывают его с совершенно разных сторон. Одно из самых известных мест – рядом со станцией «Китай-город», здесь кипит ночная жизнь Москвы. На каждом шагу встречаются рестораны, клубы с рейвами и панк-тусовками, караоке.

«Когда попадаешь сюда, настроение всегда повышается – ты словно становишься героем какого-то мюзикла», – отмечает один из местных жителей.

А вот другая жительница района Надежда придерживается иного мнения: «Контингент этого места меня не радует. Я специально заказываю своей дочери такси, чтобы она не шла пешком и не ввязывалась в тусовочные компании. Шум и беспокойство, которое они причиняют, не любят многие местные».

Тверская и Цветной бульвар – рай не только для тусовщиков, но и для шопоголиков. Здесь можно отыскать множество бутиков, представляющих коллекции самых знаменитых марок, и бренд-шопы, реализующие модные новинки от селебрити прямо в день их мировой презентации.

«Однажды я попал на старт продаж линейки от Канье Уэста. Очередь за брендовыми кроссовками тянулась от самого метро», – вспоминает гость района Владимир. Не стоит забывать и про знаменитый ГУМ, где сосредоточены самые дорогие и роскошные бутики столицы.

А вот любимое место для интеллектуальной молодежи – библиотека имени Ленина. Но даже здешний контингент приходится по вкусу не всем.

«Здесь бывают прохожие разных возрастов, в том числе и те, кто заинтересован в самообразовании. Но кто меня раздражает, так это псевдоинтеллигенция. Девушки, которые приезжают сделать несколько кадров для «Инстаграма» или картинно перевернуть пару страниц из романа Достоевского», – высказывает недовольство местный житель Иван. И все же, по его словам, интересно, что в одном месте собираются столь разные люди.

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