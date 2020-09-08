РИАМО - 8 сен. Неизвестный шаман появился около здания Пресненского суда Москвы во вторник, где проходит вынесение приговора актеру Михаилу Ефремову, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Проводник в мир духов» не стал рассказывать о том, зачем он пришел к зданию, и кто его сюда позвал», – уточняется в сообщении.

8 июня Ефремов, сидя за рулем своего внедорожника в пьяном виде, спровоцировал на Садовом кольце в Москве лобовое ДТП, в результате которого погиб водитель другой машины – курьер Сергей Захаров.

Во время следствия и судебного разбирательства актер с июня находится под домашним арестом. Ему грозит тюремный срок за смертельную аварию.​

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП. Также приговоре суда сказано, что Ефремов лично управлял автомобилем и находился в нем один.