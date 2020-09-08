РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 сен. Восемь медалей, три из которых золотые, завоевали щелковские спортсмены на первенстве Московской области по дзюдо среди спортсменов до 21 года, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в минувшие выходные в Орехове-Зуеве.

«Команда городского округа Щелково показала хорошие результаты как в индивидуальных зачетах, так и в общекомандном, заняв второе место», - говорится в сообщении.

Первые места заняли Вячеслав Крючков, Яна Жилкина, Юлия Живкова. Вторые места завоевали Сергей Манойло, Даниил Власичев, Олеся Калантарова. Третьими стали Геннадий Абуладзе и Виктория Калантарова.