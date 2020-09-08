РИАМО - 8 сен. Московская административная дорожная инспекция обжалует решение столичного Арбитражного суда, который отказал ведомству в удовлетворении иска с требованием запретить агрегатору Gett передавать заказы водителям-нелегалам, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы МАДИ.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Московская административная дорожная инспекция потребовала запретить передачу заказов таксистам-нелегалам в Gett, «Ситимобиле» и «Яндекс.Такси». По иску в отношении Gett Арбитражный суд Москвы встал на сторону сервиса. По мнению суда, в российском законодательстве отсутствует понятие агрегатора услуг перевозок на такси, поэтому у этих сервисов нет полномочий контролировать наличие у водителей разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

«Вопрос безопасности пассажиров для нас принципиальный. Мы будем обжаловать решение суда и отстаивать нашу позицию во всех инстанциях», - сказал собеседник агентства.

По его словам, агрегатор, который передает заказы перевозчикам без действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа, устраняется от проверки этого документа и снимает с себя всякую ответственность.

«Таким образом, получается, что агрегатор не гарантирует никакой безопасности пассажирам. Наличие действующего разрешения - это первоначальное требование к безопасности», - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что перевозчики, которые не получают разрешения, не выполняют и иные предусмотренные законом требования: их водители не проходят медосмотр, а транспортные средства – технический. Также затрагиваются интересы добросовестных перевозчиков.

Представитель пресс-службы МАДИ добавил, что сервис «Яндекс.Такси» взял на себя обязательство не передавать заказы нелегальным таксистам – с агрегатором уже подписано мировое соглашение, которое находится на утверждении Арбитражного суда города Москвы. Вопрос заключения мирового соглашения также обсуждается с сервисом «Ситимобил».