РИАМО - 8 сен. В рамках проектов «Вклад в будущее» и «Сделай мир ближе!» Центра популяризации научных знаний «НаукаПресс» Сбербанк передал школам восточного Подмосковья 50 комплектов фолдскопов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Это карманные бумажные микроскопы, которые легко собрать самостоятельно из картонной развертки и линз. Фолдскоп легко умещается в кармане, весит меньше 10 г. и дает увеличение объекта более чем в 100 раз. Этот инструмент призван привить детям навыки коммуникации, критического мышления и развить у них креативность.

«Это уникальная находка для маленьких исследователей. Фолдскопы удобны, компактны и всегда под рукой. Благодаря такому простому и доступному инструменту ребятам станет намного интереснее и проще узнавать окружающий мир, познать его тайны. Мы очень рады тому, что теперь и у наших ребят появилась возможность заниматься любительской наукой», - отметила начальник управления образования Электростали Елена Митькина.