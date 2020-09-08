РИАМО - 8 сен. Число заболевших менингококковой инфекцией в Москве выросло почти на 30% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, заявила замглавного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова.

«В 2019 году зафиксировано 365 случаев менингококковой инфекции. Темп прироста (относительно 2018 года - ред.) составил 27,9%. Заболеваемость регистрируется среди всех возрастных групп», - сказала Большакова.

У детей до 17 лет показатель вырос на 6,5%, у взрослых — в 1,5 раза, по совокупному населению — на 27,9%.

Она отметила, что среди детей до 17 лет 84% заболевших - это дети в возрасте до 6 лет.