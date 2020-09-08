РИАМО - 8 сен. Орнитологи зафиксировали начало массового отлета птиц на зиму, уже репетируют свой отлет ласточки, трясогузки, иволги, дрозды, чижи и соловьи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Первыми Москву и Подмосковье покинули черные стрижи: им предстоит путешествие на юг Африки», - говорится в сообщении.

На местах своих гнезд останутся синантропные виды птиц. Их существование зависит от человека. Среди них – утка огарь. На днях небольшую ее популяцию заметили при обследовании озера Киово в Лобне. Огарь живет в Европе, на побережье Эгейского моря, а также в Болгарии и Румынии, вблизи Черного моря. В России огарь гнездится на юге, преимущественно в Краснодарском крае.

Быстрее всех Москву обычно покидают именно насекомоядные птицы. Когда сокращается световой день, наступают ночные и дневные похолодания, корма для них становится все меньше.

Затем из столицы улетают ласточки, соловьи, некоторые виды пеночек и мухоловки. Чуть позднее улетают зерноядные птицы, например, овсянки.