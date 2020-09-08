РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 сен. Разработки ЦНИИТОЧМАШ подмосковного Подольска вошли в обзор министерства вооруженных сил Франции по итогам форума «Армия-2020», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В обзоре министерства вооруженных сил Франции, посвященном итогам Международного военно-технического форума «Армия-2020» и опубликованном на сайте военного ведомства, особо отметили разработки ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех»): пистолет самозарядный специальный ПСС-2 с разработанным для него бесшумным патроном СП-16 для сотрудников специальных подразделений; компактный пистолет «Полоз», созданный для вооружения сотрудников правоохранительных органов, и полуактивный экзоскелет», – говорится в сообщении.

По оценке французского оборонного ведомства, шестая выставка «Армия-2020» прошла, несмотря на санитарную обстановку, с 23 по 29 августа на территории парка «Патриот» в Кубинке плодотворно. Более 1 450 экспонентов представили около 28 тысяч разработок. Их посмотрели представители 41-й иностранной делегации, которые оценили эволюцию российских танков, инженерного оборудования, беспилотных летательных аппаратов и другого.

Рассказывая о разработках ЦНИИТОЧМАШ, французский обозреватель отметил, что пистолет для спецназа ПСС-2 со специальным бесшумным патроном СП-16 – уникальная разработка.

«Россия – единственная страна, освоившая эту технологию, которая позволяет создать более компактное и легкое оружие, чем пистолет с глушителем. Звуковые и световые сигнатуры у этого боеприпаса практически отсутствуют», – сказал обозреватель.

В описании 9 на 19 миллиметрового пистолета «Полоз» уточняется, что это особенно компактная модель, меньше и легче, чем «Удав». Он практичный, надежный и простой в использовании и, скорее всего, будет востребован, как оружие скрытого ношения сотрудниками правоохранительных органов России.

Полуактивный экзоскелет – разработка партнера ЦНИИТОЧМАШ – НИИ механики МГУ имени Ломоносова и новый модуль «Ратник», по представленной информации, действительно позволяют военнослужащему сокращать усилия при передвижении в полной экипировке и с большим грузом. Электродвигатель для повышения мобильности находится в стадии разработки.

Обзор вооружения для министерства вооруженных сил Франции представлен Службой тактическо-технической информации по вооружениям (SITTA), созданной в середине 1990-х годов. Она освещает основные события, связанные с оружием, по всему миру.