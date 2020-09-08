РИАМО - 8 сен. В Москве в 2019 году зафиксирован рост заболеваемости коклюшем, заболеваемость почти в 2,5 раза превышает общероссийский показатель, заявила Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Людмила Мазанкова.

Заболеваемость коклюшем в России в целом в 2019 году составила 9,8 человек на 100 тысяч населения, всего было зафиксировано 14,5 тысяч заболеваний, это на 38% больше показателя 2018 года. Такого прироста по другим инфекциям не наблюдается, уточнила медик.

«Заболеваемость в Москве в 2019 году превысила общероссийский показатель почти в 2,5 раза. И составила 22,5 на 100 тысяч населения. <...> В 2019 году наблюдается рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах», - сказала Мазанкова.

Она отметила, что среди заболевших удельный вес детей до 17 лет составляет около 90%.

«Но нас больше всего волнуют цифры заболеваемости детей до года», - заключила Мазанкова.