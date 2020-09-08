РИАМО - 8 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве знакомого на севере Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 6 сентября около жилого дома, расположенного на улице Нижняя в Москве. Конфликт между мужчинами произошел во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры обвиняемые нанесли множественные удары знакомому в область головы и туловища, а также несколько ударов вилкой в шею. От полученных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1984 и 1985 года рождения. В ходе следственных действия они полностью признали свою вину в содеянном, им предъявлено обвинение», - отметила Иванова.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.