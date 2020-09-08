РИАМО – 8 сен. Криминалист Михаил Игнатов сообщил, что сейчас в российских тюрьмах не хватает талантливых людей, поэтому там будут рады актеру Михаилу Ефремову, сообщает Nation News.

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом.

«Думаю, его нормально примут в колонии и блатные, и обычные мужики. Он — человек публичный и беззлобный, не интриган. То же самое будет и со стороны администрации, они будут очень осторожно с ним обращаться, потому что он известен: не дай бог что-то выйдет за пределы колонии», — отметил Игнатов.

Также он отметил, что артисту не нужно будет завоевывать авторитет в тюрьме. По прибытии у Ефремова будет большой выбор из культурных мероприятий, и он сможет найти себе занятие по душе.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.