РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 сен. Парк «Наташинские пруды» подмосковных Люберец посетили 13,6 тысячи человек с 31 августа по 6 сентября, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«За первую неделю осени парки Подмосковья посетили более 640 тысяч человек, а с начала года – 14,5 миллиона человек с учетом того, что во время пандемии (2 месяца) парки были закрыты для посещения. Для сравнения – за весь 2019 год посещаемость парков составила более 9 миллионов человек», - сказал Хайкин.

По его словам, в топ самых посещаемых парков Подмосковья за период с 31 августа по 6 сентября вошел и парк «Наташинские пруды» городского округа Люберцы, его посетили 13,6 тысячи человек.

5 сентября в честь 397-летия городского округа Люберцы в ПКиО «Наташинские пруды» прошло открытие аттракциона «Колесо обозрения», глава муниципалитета Владимир Ружицкий торжественно запустил колесо, покатался с детьми и угощал юных люберчан мороженым. В парке также были организованы праздничные концерты с приглашенными коллективами, множество мастер-классов,​ анимационных и спортивных игр и викторин.

На территории округа работают четыре парка: «Наташинские пруды», Центральный парк культуры и отдыха, ​ Малаховский ПКиО «Летний театр» и Томилинский парк Сказок.​