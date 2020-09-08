РИАМО - 8 сен. За прошедшую неделю на дорогах Подмосковья пострадали восемь детей, пять из них пешеходы, один из них погиб, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Кроме того, четыре ребенка выпали из окна, один из них погиб.

«Два ребенка пострадали на железной дороге, один из них погиб», - написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Также она сообщила, что восемь детей за неделю ушли из дома.

Дети часто получают травмы из-за недосмотра взрослых, неправильного поведения в быту, на улице и во время игр. Особое внимание нужно уделять психологическим особенности детей, такие как подвижность, любознательность, недостаток жизненного опыта, отсутствие чувства опасности.