РИАМО - 8 сен. В Московской области сельхозпроизводители собрали почти 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, урожай этих культур убран на площади более 112 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день в регионе валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 398 тысяч тонн. Это почти на 70 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, когда было собрано около 329 тысяч тонн зерна», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

263 тысячи тонн озимой пшеницы, ржи и тритикале намолотили аграрии региона, а также 135 тысяч тонн яровых зерновых культур. Средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур — 38,1 центнера с гектара, яровых — около 32 центнеров с гектара.

«Урожай зерна убран на площади более 112 тысяч гектаров. Осталось убрать немного больше 56 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Также на полях идет сбор масличных культур. На сегодня их собрано более 34 тысяч тонн с площади порядка 13 тысяч гектаров», — добавил глава ведомства.

Разин отметил, что уборка масличных культур в этом году опережает сбор 2019 года более чем на 27 тысяч тонн. В прошлом году собрали 6,8 тысячи тонн с площади 2,7 тысячи гектаров.