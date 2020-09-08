РИАМО - 8 сен. В Москве стартовал заключительный этап серии голосований «Москва «активного гражданина»: любимые места в городе», в котором предлагают выбрать любимые памятники или скульптуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Те памятники, которые получат больше всего голосов, нанесут на интерактивную карту «Активного гражданина».

«Жители столицы на протяжении месяца выбирали лучшие парки для велопрогулок, отдыха с детьми и занятий спортом, любимые смотровые площадки столицы, городские набережные и фонтаны, пешеходные зоны, самые романтичные места в городе и лучшие локации для фотосессий, любимые памятники культурного наследия, а также самые интересные маршруты городского общественного транспорта», - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Москвичам предлагают проголосовать за следующие скульптуры и монументы: «Рабочий и колхозница», памятники Минину и Пожарскому, Максиму Горькому на площади Тверская Застава, К.А. Тимирязеву у Никитских Ворот, А.С. Пушкину на Пушкинской площади.

А также за монумент в честь покорителей космоса и памятник К.Э. Циолковскому, памятники М.Ю. Лермонтову на Лермонтовской площади, Н.В. Гоголю на Гоголевском бульваре, «Дети — жертвы пороков взрослых», Петру I, И.А. Крылову.

Еще предложат проголосовать за памятники Юрию Долгорукому, Ю.А. Гагарину на площади Гагарина, С.А. Есенину на Тверском бульваре, В.В. Маяковскому на Триумфальной площади, Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке и Майе Плисецкой на Большой Дмитровке.

В голосовании можно выбрать до пяти вариантов ответа или предложить свой. Летом этого года на сайте проекта «Активный гражданин» появилась онлайн-карта, где можно увидеть изменения, которые произошли в городе по результатам голосований. Всего на карту нанесены уже более 1,5 тысяч объектов.